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Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Pfinztal - Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Karlsruhe (ots)

Nachdem ein LKW am späten Dienstagmorgen einen Pkw streifte und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernte, sucht die Verkehrspolizei nun nach Zeugen.

Nach aktuellem Kenntnisstand fuhr die spätere 83-jährige Geschädigte gegen 11:00 Uhr mit ihrem Peugeot auf der Schloßgartenstraße und beabsichtigte nach links in die Brückstraße einzubiegen. Zur selben Zeit bog ein aus der Brückstraße kommender LKW offenbar in zu großem Bogen in die Schloßgartenstraße ein und streifte den Peugeot hierbei an der linken Fahrzeugseite. Anschließend setzte der bislang unbekannte Lasterfahrer seine Fahrt fort und entfernte sich von der Örtlichkeit.

Der Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter 0721 94484-0 telefonisch zu melden.

Franz Henke, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

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