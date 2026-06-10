Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Drei Männer bei Arbeitsunfall leicht verletzt

Karlsruhe (ots)

Im Rahmen von Messungsarbeiten auf einem Firmengelände in der Ernst-Blickle-Straße erlitten am Dienstagmittag drei Männer leichte Verletzungen.

Die drei beabsichtigten gegen 14:05 Uhr eine Messung der vorliegenden Spannung an einem Schaltschrank durchzuführen. Zu diesem Zwecke öffnete einer der Männer offenbar unsachgemäß die Tür des Schrankes, worauf sich in der Folge ein Lichtbogen bildete und die drei 21-, 31- und 33-Jährigen traf.

Die Arbeiter zogen sich leichte Verbrennungen im Gesicht und an den Händen zu und wurden für die weitere Versorgung von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert.

Franz Henke, Pressestelle

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