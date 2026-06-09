Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Verkehrsunfall zwischen Pkw und Straßenbahn

Karlsruhe (ots)

Am Montagnachmittag kollidierte ein Autofahrer auf der Kriegsstraße in Karlsruhe-Mühlburg mit einer Straßenbahn.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand wartete der 58-jährige Autofahrer gegen 17:50 Uhr auf der Kriegsstraße im Bereich Kühler Krug zunächst an der Haltelinie einer rot zeigenden Ampel. Im weiteren Verlauf fuhren sowohl der 58-Jährige, als auch eine in gleiche Richtung fahrende Straßenbahn in die Kreuzung ein. Dabei kollidierten die beiden Fahrzeuge miteinander.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs hat die Verkehrspolizei die weiteren Ermittlungen übernommen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 17.000 Euro.

Fabian Sauer, Pressestelle

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