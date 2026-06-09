PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Verkehrsunfall zwischen Pkw und Straßenbahn

Karlsruhe (ots)

Am Montagnachmittag kollidierte ein Autofahrer auf der Kriegsstraße in Karlsruhe-Mühlburg mit einer Straßenbahn.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand wartete der 58-jährige Autofahrer gegen 17:50 Uhr auf der Kriegsstraße im Bereich Kühler Krug zunächst an der Haltelinie einer rot zeigenden Ampel. Im weiteren Verlauf fuhren sowohl der 58-Jährige, als auch eine in gleiche Richtung fahrende Straßenbahn in die Kreuzung ein. Dabei kollidierten die beiden Fahrzeuge miteinander.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs hat die Verkehrspolizei die weiteren Ermittlungen übernommen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 17.000 Euro.

Fabian Sauer, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Alle Meldungen Alle
  • 09.06.2026 – 11:23

    POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizei sucht Zeugen nach verdächtiger Wahrnehmung

    Karlsruhe (ots) - Eine Zeugin berichtete der Polizei von einer verdächtigen Wahrnehmung in der Karlsruher Innenstadt. Drei Männer sollen sich am Freitagnachmittag gegen 14:10 Uhr mit einem schwarzen Mercedes in der Adlerstraße zwischen der Zähringerstraße und der Markgrafenstraße aufgehalten haben. Als eine Frau das Auto passiert habe, sollen die Unbekannten sie ...

    mehr
  • 09.06.2026 – 10:14

    POL-KA: (KA) Bretten - Brand in Wohn- und Geschäftshaus ausgebrochen

    Karlsruhe (ots) - Aus bislang unbekannter Ursache brach am Montagnachmittag in einem Wohn- und Geschäftshaus in Bretten ein Brand aus. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge nahmen Bewohner des Anwesens in der Straße Engelsberg gegen 15:20 Uhr Rauch in einer Wohnung im 1.OG wahr. Als die alarmierten Rettungskräfte eintrafen, hatten sich die Bewohner der betroffenen ...

    mehr
  • 08.06.2026 – 14:47

    POL-KA: (KA) Ettlingen - Pedelec-Fahrer fährt Fußgängerin an

    Karlsruhe (ots) - Ein Pedelec-Fahrer fuhr am Freitagnachmittag in Ettlingen eine 94-jährige Fußgängerin auf dem Gehweg an, wodurch sich diese schwer verletzte. Nach derzeitigem Erkenntnisstand lief eine 94-jährige Frau gegen 17:40 Uhr mit ihrem Rollator auf dem Gehweg der Serwiesenstraße in südwestliche Richtung. Zwischen der Ersigstraße und der Reutstraße ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren