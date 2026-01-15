Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Vermisster 13-Jähriger aus Bruchsal wohlbehalten angetroffen

Karlsruhe (ots)

Der seit Dienstag, den 13.01.2026, vermisste Erik K. aus Bruchsal wurde im Rahmen weitreichender Ermittlungen und Fahndungsmaßnamen wohlbehalten von Polizeibeamten am Bahnhof in Neapel (Italien) angetroffen und dort in Obhut genommen. Nach aktuellen Erkenntnissen machte sich der 13-Jährige wohl eigeninitiativ auf den Weg nach Italien.

Die Polizei Karlsruhe bedankt sich für die Unterstützung und bittet darum, eventuell veröffentlichte Bilder des Vermissten zu löschen.

