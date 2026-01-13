Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Bruchsal - 13-jähriger vermisst - Öffentlichkeitsfahndung

Karlsruhe (ots)

Am Dienstag, den 13.01.2026 verließ der 13-jährige Erik K. wie gewohnt gegen 7 Uhr das elterliche Wohnhaus in Bruchsal um in die Schule zu fahren. Dort kam er jedoch nicht an und ist seither unbekannten Aufenthalts. Ermittlungen im Umfeld haben ergeben, dass er beabsichtige mit dem Fahrrad nach Sizilien zu fahren.

Der Vermisste ist ca. 175 cm groß und hat kurzgeschnittene dunkelblonde Haare. Er ist bekleidet mit einer schwarzen Jacke und schwarz-silbernen Sportschuhen der Marke Nike. Er ist unterwegs mit seinem schwarzen/roten Mountain-Bike der Marke Ghost. Bisherige Fahndungsmaßnahmen führten nicht zum Auffinden des Jungen.

Ein Foto des gesuchten Mannes ist unter folgendem Link zu finden: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/bruchsal-vermisstenfahndung/

Hinweise zur gesuchten Person oder zum aktuellen Aufenthaltsort nimmt der Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter 0721 666-5555 oder jede Polizeidienststelle entgegen.

Günther Quernhorst, Führungs- und Lagezentrum

