Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Pfinztal - Autofahrer gefährdet mehrere Verkehrsteilnehmer - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

In der Nacht auf Montag fuhr ein 59-Jähriger mit seinem Honda gegen 04:30 Uhr auf der Bocktalstraße von Kleinsteinbach kommend in Richtung Mutschelbach. Ein Zeuge, welcher hinter dem Mann fuhr, beobachtete wie der Honda-Fahrer offenbar in Schlangenlinien fuhr und hierdurch immer wieder entgegenkommende Verkehrsteilnehmer gefährdete.

An einem Parkplatz stoppte der 59-Jährige zunächst seine Fahrt und wurde von dem Zeugen angesprochen. Dieser bemerkte, dass der 59-jährige Autofahrer keinen fahrtauglichen Zustand aufwies und verständigte die Polizei. Währenddessen setzte der Honda-Fahrer unvermittelt seine Fahrt fort um anschließend erneut anzuhalten. Hierbei gelang es dem Zeugen den fahruntauglichen Mann bis zum Eintreffen der Polizei am Weiterfahren zu hindern.

Polizeibeamte stellten bei der Kontrolle des 59-Jährigen fest, dass dieser sich in einem schlechten gesundheitlichen Zustand befand. Zudem ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von etwa 0,8 Promille. Der Mann wurde zur weiteren Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Zeugen oder Geschädigte, die möglicherweise selbst durch die Fahrweise des Mannes gefährdet wurden, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach unter der 0721 49070 in Verbindung zu setzen.

Steffen Schulte, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell