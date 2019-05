Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Waghäusel - Unfall in Waghäusel - Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots)

Ein Sachschaden in Höhe von 14.000 Euro entstand am Mittwochnachmittag bei einem Unfall in Waghäusel. Da die Beteiligten widersprüchliche Angaben zum Unfallhergang machen, sucht die Polizei noch Zeugen des Unfalls.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr die 46-jährige Fahrerin eines Smarts gegen 15:15 Uhr die Taunussstraße und wollte im weiteren Verlauf nach links in die Bruchsaler Straße abbiegen. Hierzu hielt die Pkw-Lenkerin zunächst an der Einmündung an. Als die 46-Jährige wieder anfuhr, kam es zur Kollision mit dem auf der Bruchsaler Straße von links herannahenden VW eines 48-Jährigen.

An den zwei beteiligten Fahrzeugen entstand durch den Zusammenstoß erheblicher Sachschaden, Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Da es unterschiedliche Angaben zum genauen Hergang des Unfalls gibt, werden Zeugen des Unfalls gebeten, sich mit dem Polizeirevier Philippsburg unter 07256/93290 in Verbindung zu setzen.

