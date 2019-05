POL-KA: (KA) Waghäusel - Versuchter Einbruch in Bar

Polizeipräsidium Karlsruhe

Unbekannte haben in der Nacht auf Mittwoch versucht, in eine Bar in Waghäusel einzubrechen, wurden dabei aber offensichtlich von der Alarmanlage vertrieben.

Nach den bisherigen Erkenntnissen versuchten die Täter gegen 03:30 Uhr, gewaltsam eine Seitentür der Lokalität aufzubrechen. Hierdurch lösten sie jedoch die Alarmanlage des Gebäudes aus, woraufhin die Einbrecher offenbar von ihrem Vorhaben abließen und ohne Beute die Flucht ergriffen. An der Tür hinterließen die Unbekannten jedoch einen Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Philippsburg unter 07256/93290 in Verbindung zu setzen.

