Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbruch in die Oberwaldschule

Karlsruhe (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zum Donnerstag in die Karlsruher Oberwaldschule eingebrochen und haben einen Tresor sowie technische Geräte von mehreren tausend Euro an sich genommen.

Die Täter gelangten zwischen 17.30 Uhr und 07.15 Uhr auf noch bislang unbekannte Art und Weise in das Schulgebäude. Zielstrebig gingen die Endringlinge in die Räumlichkeiten des Sekretariats sowie in die angrenzenden Zimmer. Dort öffneten sie Schränke sowie Schubladen. Teilweise wurden diese gewaltsam geöffnet. Der Inhalt wurde zum größten Teil auf dem Boden verteilt. Auf ihrer Beutetour nahmen die Diebe einen Tresor sowie verschiedene Technische Geräte an sich. Mit den aufgefundenen Wertgegenständen verschwanden die Langfinger vermutlich über eine Fluchttür nach draußen.

Zeugen die in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben werden gebeten, sich beim Polizeirevier Karlsruhe-Durlach unter 0721/49070 zu melden.

