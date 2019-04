Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (PF) Pforzheim - Einbruch in Wohnhaus

Pforzheim (ots)

Ein bislang unbekannter Täter brach im Zeitraum zwischen Mittwoch, 0:00 Uhr, und Samstag, 20:45 Uhr, in ein Wohnhaus in der Julius-Heydegger-Straße in Pforzheim ein. Hierbei wurde Bargeld entwendet. Der genaue Betrag konnte bislang noch nicht beziffert werden.

Nach aktuellem Stand führte der Täter zunächst Bohr- und Hebelversuche an einer Terrassentür durch, welche jedoch scheiterten. An einer weiteren Terrassentür gelang dem Dieb schließlich der Einstieg. Laut Angaben der Geschädigten wurden mehrere Schränke und Schubladen durchwühlt.

Der Kriminaldauerdienst ist nun auf der Suche nach Zeugen oder Hinweisgebern. Diese werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer 0721/666-5555, zu melden.

Christina Krenz, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell