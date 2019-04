POL-KA: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Karlsruhe

Polizeipräsidium Karlsruhe

Polizeipräsidium Karlsruhe

Calw (ots)

(CW) Bad Wildbad - Zwei Beschuldigte in Untersuchungshaft

Gegen zwei 66 und 48 Jahre alte Männer konnte die Staatsanwaltschaft Tübingen am Dienstag Haftbefehle beim zuständigen Amtsgericht erwirken. Die Haftbefehle gegen zwei weitere 38 und 34 Jahre alte Beschuldigte wurden gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt. In einem seit Monaten von der Kriminalpolizei Karlsruhe geführten Ermittlungsverfahren wegen gewerbsmäßigen Handeltreibens mit Betäubungsmittel in nicht geringer Menge wurden am Montagnachmittag insgesamt sieben Objekte, darunter 1 Firma und ein 19 a großes Hofgut, in Bad Wildbad, im Landkreis Böblingen und dem Ortenaukreis durchsucht.

Vorausgegangen war ein durch den 48-Jährigen am Montag angebahntes Rauschgiftgeschäft in Bad Wildbad über 20 kg Marihuana.

Bei dem 66-Jährigen wurden 60 kg Marihuana, ca. 45 000 Euro Bargeld und eine umfangreiche, aktuell nicht in Betrieb befindliche Cannabisaufzuchtanlage aufgefunden und sichergestellt. Die Durchsuchung bei dem 48-Jährigen in Bad Wildbad förderte 6,5 kg Marihuana, zwei aktuell nicht in Betrieb befindliche Cannabisaufzuchtanlagen sowie eine scharfe Schusswaffe und Munition zu Tage. Bei weiteren fünf Beschuldigten wurden bei Durchsuchungen eine aktiv betriebene Marihuana-Aufzuchtanlage, mehrere hundert Ecstasy-Tabletten sowie geringe Mengen Cannabis sichergestellt.

An den Festnahme- und Durchsuchungsmaßnahmen waren 50 Beamtinnen und Beamte der Kriminalpolizei Karlsruhe beteiligt. Diese wurden durch 52 Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Einsatz und zwei Polizeihundeführern unterstützt.

Tatjana Grgic, Staatsanwaltschaft Tübingen Dieter Werner, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

