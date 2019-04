Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA, PF, Enzkreis) - 38-Jähriger inhaftiert und insgesamt sechs Wohnungsdurchsuchungen wegen Verdachts des Verstoßes gegen das Freizügigkeitsgesetz/EU durchgeführt

KA, PF, Enzkreis (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim - und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Seit Sommer 2018 ermittelt die Kriminalpolizei Karlsruhe gegen eine Personengruppe, überwiegend pakistanischer Herkunft, bei der der dringende Verdacht besteht, dass sie Personen aus Indien oder Pakistan gegen große Geldsummen mit EU-Bürgern aus Bulgarien verheiratet. Am frühen Montagmorgen wurden in diesem Zusammenhang in Pforzheim, im Enzkreis, in Bruchsal und in Esslingen insgesamt sechs Wohnungen durchsucht. Das Ermittlungsverfahren richtet sich gegen rund 25 Personen. Gegen einen 38 Jahre alten Haupttatverdächtigen erließ das Amtsgericht Pforzheim Haftbefehl. Zwei Personen, die sich illegal in Deutschland aufhielten, wurden der Ausländerbehörde überstellt. Des Weiteren befanden sich in den Durchsuchungsobjekten Personen aus Pakistan oder Indien, die dort nicht gemeldet waren. Die Ermittlungen dauern noch an.

Dr. Bernhard Ebinger, Staatsanwaltschaft Pforzheim

Maike Werz, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell