POL-KA: (PF) Pforzheim - Unbekannte beschädigen 10 Wartehäuschen an Bushaltestellen

Insgesamt 10 beschädigte Wartehäuschen an Bushaltestellen wurden der Polizei am Donnerstag gemeldet. Die Sachbeschädigungen dürften in der Nacht zum Donnerstag begangen worden sein. An den Wartehäuschen wurden Seiten- und Rückwände aus Glas, sowie Werbeträger beschädigt. Die Scheiben waren größtenteils gesplittert und wiesen ein Loch auf. Womit diese Beschädigungen verursacht wurden kann derzeit nicht gesagt werden. Die betroffenen Haltestellen liegen in der Allensteiner Straße, Wurmberger Straße, Erlenweg, Tiergartenstraße, Tilsiter Straße, Stettiner Straße, Breslauerstraße, Haidachturm, Klinikum Pforzheim und FSV Sportplatz. Der entstandene Sachschaden dürfte mehrere tausend Euro betragen. Wer Hinweise zu dem oder den Tätern geben kann, wird gebeten sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Süd, Telefon 07231/186-3311 in Verbindung zu setzen.

