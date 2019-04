Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Auffahrunfall mit zwei leicht verletzten Beteiligten

Karlsruhe (ots)

Bei einem Auffahrunfall am Donnerstagmorgen auf der Herrenalberstraße in Fahrtrichtung Karlsruhe-Rüppurr, wurden zwei Personen leicht verletzt. Nachdem ein 54-jähriger Seat-Fahrer gegen 07.15 Uhr verkehrsbedingt anhalten musste, fuhr eine 33-jährige Fiat-Fahrerin infolge nicht angepasster Geschwindigkeit und Unachtsamkeit auf den Seat auf. Anschließend fuhr ein 50-jähriger Peugeot-Fahrer ebenfalls infolge nicht angepasster Geschwindigkeit und Unachtsamkeit auf den Fiat auf, wodurch dieser wiederum auf den Seat geschoben wurde. Die 33-Jährige sowie der 50-Jährige wurden bei dem Unfall leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von geschätzten 14.000 Euro. Zur Unfallaufnahme mussten der rechte Fahrstreifen der Herrenalberstraße sowie der Abbiegestreifen zur Autobahn in Fahrtrichtung Karlsruhe gesperrt werden.

