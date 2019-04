Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (Enzkreis) Kämpfelbach

B10 - Bei Rotlicht abgebogen und Unfall verursacht

Kämpfelbach / B 10 (ots)

Eine 48-jährige Renault-Fahrerin verursachte am Dienstagabend einen Unfall auf der Bundesstraße 10 beim Ersinger Kreuz. Gegen 21.15 Uhr fuhr ein 23-jähriger Opel-Fahrer auf der Bundesstraße 10 von Pforzheim in Richtung Wilferdingen. Zeitgleich kam die 48-jährige Renault-Fahrerin aus Richtung Wilferdingen und wollte am Ersinger Kreuz nach links abbiegen. Zu spät bemerkte sie jedoch, dass ihre Ampel Rotlicht zeigte und es kam im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Die Unfallverursacherin sowie der 23-jährige Opel-Fahrer wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, sind aber nach derzeitigem Kenntnisstand nicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand jeweils Sachschaden von etwa 7.000 Euro.

