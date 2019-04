POL-KA: (KA) Karlsruhe - Streit über Sperrmüll eskalierte

Polizeipräsidium Karlsruhe

Streitigkeiten über auf dem Gehweg verteilten Sperrmüll endeten am Montagabend mit gegenseitigen Körperverletzungen. Ein 32-Jähriger war kurz nach 22.00 Uhr mit seinem Hund unterwegs. Im Bereich Gottesauer Straße / Buntestraße sprach er einen 56-Jährigen an, der dort Sperrmüll durchsuchte und Teile davon auf den Gehweg warf. Der Aufforderung den Sperrmüll wegzuräumen kam der 56-Jährige nicht nach, worauf sich ein Streitgespräch entwickelte. In deren Verlauf warf dann der 56-Jährige zunächst Bretter und Stangen in Richtung des 32-Jährigen. Schließlich nahm der Sperrmüllsammler ein Brett und schlug damit auf den Spaziergänger ein. Dieser wehrte sich mit einer Stange. Beide Kontrahenten zogen sich leichtere Verletzungen zu. Der Vorfall wurde von Zeugen beobachtete, die die Polizei riefen.

