POL-KA: (Enzkreis)Maulbronn - 37-Jähriger nach Übergriffen auf Familie in Untersuchungshaft

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim - und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Ein 37 Jahre alter Mann wollte gegen Samstagmittag in Maulbronn offenbar seine 24-jährige Partnerin und die sieben Jahre alte Tochter aus dem Fenster der im Dachgeschoss gelegenen Wohnung werfen. Der aus Syrien stammende Tatverdächtige wurde am Sonntag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Pforzheim der Haftrichterin vorgeführt und kam in Untersuchungshaft.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei war es am Samstag gegen 11.45 Uhr - wie offenbar schon öfter - zu Streitigkeiten beider Partner gekommen. Bei dieser neuerlichen Auseinandersetzung habe der 37-Jährige auf seine Ehefrau eingeschlagen und versucht, sie aus dem Fenster zu drücken. Als sich wohl die 7-jährige Tochter einmischte, habe er das Kind hochgehoben und gleichfalls versucht, es aus aus dem Dachfenster des zweistöckigen Hauses zu werfen. Allerdings ging den Ermittlungen zufolge die Mutter dazwischen und konnte schlimmeres verhindern.

Schließlich konnten hinzugerufene Polizeibeamte des Polizeireviers Mühlacker den sehr aggressiv gestimmten wie auch uneinsichtigen Mann, der mit seiner Familie in einer dortigen Asylunterkunft wohnt, vorläufig festnehmen. Während der Festnahme bedrohte und beleidigte er darüber hinaus die Beamten. Derzeit dauern die weiteren Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und des Kriminalkommissariats Pforzheim wegen des Verdachts eines versuchten zweifachen Tötungsdeliktes noch an.

