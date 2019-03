Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (CW) Calw- Einbruch in Speditionsfirma

Calw (ots)

In der Nacht auf Dienstag brachen bislang noch unbekannte Täter in eine Speditionsfirma in der Schützenstraße ein. Nach bisherigen Erkenntnissen drangen die Diebe zwischen 19:45 Uhr und 04:00 Uhr durch das Aufbrechen einer verschlossenen Hintertür in die Räumlichkeiten der Firma ein. Innerhalb des Gebäudes wurden drei weitere Türen zu Büros gewaltsam geöffnet und darin befindliche Aktenschränke durchsucht, ohne dabei Erstrebenswertes zu finden. Auch die brachiale Öffnung eines Tresors misslang. Die Langfinger verließen anschließend unerkannt und ohne Beute ihr Einbruchsobjekt, verursachten jedoch einen Sachschaden von mehr als 10000 Euro.

Wer hierzu sachdienliche Hinweise geben kann oder entsprechende Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Calw unter 07051/161-0 in Verbindung zu setzen.

