Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Zeitweiliger Ausfall des Telefonfestnetzes in der Nacht zum Dienstag in Karlsruher Stadtteilen und in Rheinstetten-Forchheim

Karlsruhe/Rheinstetten (ots)

Aufgrund von Arbeiten durch den Netzbetreiber kann es am Dienstag, 05.03.2019, in der Zeit von 00:00 bis 07:00 Uhr, im Bereich Rheinstetten-Forchheim und in den Karlsruher Stadtteilen Weststadt, Knielingen, Grünwinkel, Beiertheim und Oberreut zu einem kurzfristigen Ausfall des Telefon-Festnetzes kommen. Das Mobilfunknetz ist davon nicht berührt. Bei auftretenden Störungen können Notfallmeldungen über Mobiltelefon an die Nummern 110 und 112 abgesetzt werden.

