Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Karlsruhe - Nach Brand in Döner-Imbiss Brandstiftung bestätigt - Kripo sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Nach dem Feuer in der Nacht zum Dienstag in einem Döner-Imbiss der östlichen Kaiserstraße in Karlsruhe mit einem sechsstelligen Schaden hat sich eine vorsätzliche Brandlegung bestätigt. Zu diesem Ergebnis kamen die Brandermittler des Polizeipräsidiums Karlsruhe zusammen mit einem hinzugezogenen Brandsachverständigen des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg aufgrund der festgestellten Spuren. Dabei ergaben sich auch Hinweise auf den Einsatz eines Brandbeschleunigers. Derzeit dauern die weiteren Ermittlungen noch an.

Wie berichtet, war es in jener Nacht gegen 3 Uhr zu dem Brand mit Verpuffung in dem fünfgeschossigen Geschäfts- und Wohngebäude gekommen. Dabei barsten auch die Scheiben, deren Splitter teils über die Straße flogen und zu einer Sperrung der Kaiserstraße geführt hatten. Die 18 Bewohner waren unverletzt geblieben.

Die Kriminalpolizei bittet vor diesem Hintergrund um Zeugenmeldungen. Wer in diesem Zusammenhang in der Nacht zum Dienstag, insbesondere in der Zeit vor 03.00 Uhr, verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter 0721/666-5555 zu melden.

