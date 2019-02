Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (PF) Pforzheim - 29-Jährige durch Fußtritt ins Gesicht verletzt

Pforzheim (ots)

Durch den Fußtritt eines Betrunkenen wurde am Dienstagmorgen eine 29-Jährige in der Pforzheimer Bahnhofshalle im Gesicht verletzt, so dass sie im Krankenhaus behandelt werden musste. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen saß die Geschädigte gegen 09.50 Uhr auf einer Sitzbank in der Bahnhofshalle, als sich ihr der 52-Jährige näherte. Unmittelbar nachdem der Mann die sitzende Frau ansprach, soll er ihr unvermittelt mit dem Schuh gegen die rechte Kopfseite getreten haben. Dadurch fiel die Frau zu Boden und zog sich eine Platzwunde zu. Die kurze Zeit später am Bahnhof eingetroffene Streifenwagenbesatzung konnte den 52-Jährigen vor dem Eingang antreffen und vorläufig festnehmen. Der Mann, bei dem eine Alkoholisierung von über zwei Promille festgestellt wurde, zeigte sich den Beamten gegenüber geständig, die Frau verletzt zu haben. Die genauen Hintergründe sind noch unklar. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Nord unter 07231/186-32111 in Verbindung zu setzen.

Frank Otruba, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell