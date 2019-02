Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (PF) Pforzheim - Unfall betrunken verursacht

Pforzheim (ots)

Ein Sachschaden von circa 600 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls den ein 62-jähriger Mofa-Fahrer mit mehr als 1,7 Promille am Samstagabend angerichtet hat.

Kurz nach 21:30 Uhr fuhr der Mann mit seinem Gefährt die Lindenstraße in Richtung Eutigen. Im Einmündungsbereich Lindenstraße / Stückelhäldenstraße fuhr er bei Gründlich in den Einmündungsbereich ein. Vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung fuhr der 62-Jährige links an einer dortigen Verkehrsinsel vorbei. Mit dem Mofa blieb er an einer Bordsteinkante hängen, kam ins Straucheln und streifte beim Versuch sein Fahrzeug abzufangen, einen an der Ampel wartenden Pkw. In der Folge kam der Mann zu Fall und verletzte sich dabei leicht. Bei der Unfallaufnahme schlug den Beamten Alkoholgeruch entgegen, weshalb der mutmaßliche Unfallverursacher erst einmal eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben musste.

