Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 34-Jähriger will in Altkleidercontainer übernachten

Karlsruhe (ots)

Einen recht ungewöhnlichen Ort für eine Übernachtungsmöglichkeit hat sich am Mittwochabend ein 34-Jähriger in der Karlsruher Südweststadt ausgesucht. Um kurz vor 22 Uhr wurde der Polizei über Notruf mitgeteilt, dass soeben beobachtet werden konnte, wie eine männliche Person in einen Altkleidercontainer am Kolpingplatz geklettert ist. Der Mann war auch noch im Container verblieben, als Minuten später die Beamten des Polizeireviers Karlsruhe-Südweststadt vor Ort erschienen und ihn mehrfach dazu aufforderten den Container zu verlassen. Dem kam der Mann erst nach weiterem Drängen der Beamten nach und zwängte sich schließlich durch die enge Klappöffnung mühsam wieder ins Freie. Die ertappte Person war hierbei aber nicht wie ursprünglich angenommen wegen Zueignungsabsichten in den Container gestiegen. Der in Rheinland-Pfalz wohnhafte 34-Jährige gab den Polizisten gegenüber vielmehr glaubhaft an, für ein Vorstellungsgespräch nach Karlsruhe gereist zu sein. Da er keine andere Möglichkeit für eine Übernachtung fand, beabsichtigte er notgedrungen in dem Container zu nächtigen. Wo und ob er letztlich die Nacht in Karlsruhe tatsächlich verbrachte, als er nach erfolgter Identitätsfeststellung wieder das Polizeirevier verlassen konnte, ist nicht bekannt.

