Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (PF) Pforzheim - Einbruch in mehrere Kellerabteile

Pforzheim (ots)

Ein unbekannter Täter verschaffte sich Zutritt in ein Mehrfamilienhaus in der Rudolfstraße und öffnete gewaltsam vier Kellerabteile.

Im Zeitraum vom 14.02.2019 bis 19.02.2019 gelangte ein Unbekannter in das Haus und durchwühlte dort gleich vier Kellerräume nach Wertgegenständen. Bislang ist nur bekannt, dass er ein Scott Scale Mountainbike und einen Akkuschrauber mitgehen ließ. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf über 2000 EUR.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich ein Langfinger in der Rudolfstraße in fremden Kellern zu schaffen macht. Bereits eine Woche zuvor schlug ein Dieb in einem anderen Haus zu. Wie hoch dort der Gesamtwert des möglichen Stehlguts ist, wird derzeit noch ermittelt.

Alexandra Vischer, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell