Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Ettlingen-Oberweier - Zeugensuche nach Unfallflucht

Ettlingen-Oberweier (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Samstag oder Sonntag in Oberweier mit einem angerichteten Schaden von 7.000 Euro sucht die Verkehrspolizei Zeugen. In der Zeit zwischen Samstag, 13.45 Uhr und 08.30 Uhr am Sonntag -vermutlich in der Nacht- ist der Fahrer eines Transporters oder kleineren Lastwagens gegen einen an der abschüssigen Straße Am Buschbach geparkten VW Golf gefahren und anschließend geflüchtet. Der Fahrer dürfte seinen Weg in Richtung der Landesstraße 607, also zum Ortsausgang hin, fortgesetzt haben.

Das bisher nicht näher zu beschreibende Verursacherfahrzeug müsste vorn rechts im Bereich des Scheinwerfers und Blinkers beschädigt sein. Wer hierzu sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich mit dem Autobahnpolizeirevier Karlsruhe unter 0721/944940 in Verbindung zu setzen.

