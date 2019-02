Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Graben-Neudorf - Zeugensuche nach Unfallflucht

Karlsruhe (ots)

Nach einer Unfallflucht am Donnerstagnachmittag in der Kirchenstraße in Graben-Neudorf wird ein Zeuge gesucht. Gegen 16.55 Uhr wendete der namentlich bekannte Beschuldigte seinen Mercedes-Benz in der Kirchenstraße aufgrund der dortigen Baustellensituation. Hierbei beschädigte der 50-Jährige einen dort abgestellten BMW und fuhr anschließend davon, ohne sich um den entstandenen Schaden und dessen Regulierung zu kümmern. Das Geschehen wurde durch einen unbekannten Zeugen beobachtet, welcher daraufhin die Fahrerin des BMW verständigte. Die 37-Jährige brachte den Sachverhalt beim Polizeirevier Philippsburg zur Anzeige und der Beschuldigte konnte aufgrund der Angaben des unbekannten Zeugen ermittelt werden. Das Polizeirevier Philippsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet den unbekannten Zeugen sich unter der 07256 9329-0 zu melden.

Lukas Roth, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell