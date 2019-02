POL-KA: (KA) Forst - Aufbruchsserie an Pkw

Polizeipräsidium Karlsruhe

Im Laufe der vergangenen Nacht drangen Unbekannte in insgesamt sieben Fahrzeuge unterschiedlicher Modellreihen der Marke BMW im Umfeld der Barbarastraße in Forst ein. Zunächst zerschlugen sie dafür jeweils eine Seitenscheibe, um sich Zugang zu den Fahrzeugen zu verschaffen. Hiernach wurden in vier Fällen die Originalnavigationsgeräte, in einem Fall das nachträglich eingebaute Navigationsgerät und in zwei Fällen das Multifunktionslenkrad fachmännisch ausgebaut und entwendet. Der Gesamtdiebstahlschaden beläuft sich vermutlich auf ca. 10.000EUR. Die weiteren Ermittlungen führen nun die Beamten des Polizeipostens Karlsdorf-Neuthard. Für sachdienliche Hinweise wenden Sie sich bitte an den Polizeiposten Karlsdorf-Neuthard unter der Telefonnummer 07251 42760 oder an das Polizeirevier Bruchsal unter Telefonnummer 07251 7260.

