POL-KA: (KA) Karlsruhe - Raubüberfall auf Einkaufsmarkt gescheitert

Karlsruhe (ots) - Zwei bislang Unbekannte scheiterten am frühen Dienstagmorgen bei dem Versuch zwei Mitarbeiterinnen eines Einkaufsmarkte in der Gellertstraße zu überfallen. Als die beiden Frauen gegen 05.30 Uhr die Hintertüre zum Lager des Marktes aufschließen wollten kamen zwei Männer auf sie zu und stießen eine der Frauen zur Seite. Als diese anfing lautstark zu schreien, ließen die Täter von ihrem Vorhaben ab und rannten in Richtung Yorckstraße davon. Die beiden Frauen wurden nicht verletzt. Ein Täter wird als ca. 175 - 180 cm groß beschrieben. Er hatte sein Gesicht mit einer Ski-Maske bedeckt und sprach türkisch oder arabisch mit auffallend dunkler krächzender Stimme. Der zweite Täter war ca. 170 cm groß und schmächtig. Beide waren dunkel gekleidet. Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst Karlsruhe, Telefon 0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.

Dieter Werner, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

