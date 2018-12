POL-KA: (PF) Pforzheim - Gasleitung angebohrt

Pforzheim (ots) - Im Rahmen von Bauarbeiten wurde am Samstag, gegen 12:40 Uhr, in der Arlingerstraße in Pforzheim eine Gasleitung angebohrt. Aufgrund des Gasaustrittes und der laufenden Einsatzmaßnahmen musste die Straße etwa eine Stunde lang gesperrt werden. Der Verursacher reagierte schnell und verständigte die Feuerwehr, den Hauseigentümer sowie die Nachbarn. Um die Leitung des Hauptgashahns zu verschließen, musste eine abgeschlossene Tür aufgebrochen werden. Personen wurden nach aktuellem Stand keine verletzt.

