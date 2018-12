POL-KA: (KA) Karlsruhe - Unfall nach Rotlichtfahrt

Karlsruhe (ots) - Eine verletzte Person und ein Sachschaden von rund 8.000 Euro ist die Bilanz einer Rotlichtfahrt von Samstagmorgen in Karlsruhe. Ein 44-jähriger Passat-Lenker befuhr um 09.40 Uhr die Theodor-Heuss-Allee aus Blankenloch kommend in Fahrtrichtung Karlsruhe. An der Ampelgeregelten Kreuzung zur Albert-Schweitzer-Straße übersah er das für ihn geltende Rotlicht, so dass er mit einer 35 Jahre alten Mini-Fahrerin zusammenstieß, die nach links in die Theodor-Heuss-Allee abbiegen wollte. Die 35-Jährige wurde durch den Zusammenstoß verletzt und musste durch die Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

