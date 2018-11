POL-KA: (PF) Pforzheim - Polizei sucht mit 25 Streifen nach 42-Jährigem

Pforzheim (ots) - Einen 42-Jährigen konnte die Polizei am Freitagmittag an seiner Wohnanschrift in Pforzheim vorläufig festnehmen, nachdem dieser eine Straftat angedroht hatte. Von einem Zeugen wurde der Polizei kurz vor 11.00 Uhr mitgeteilt, dass der 42-Jährige, der offensichtlich unter Alkoholeinwirkung stehen würde, zu ihm gesagt habe, dass er sich eine Waffe besorgen wolle und damit andere und sich selbst umbringen würde. Da eine konkrete Gefahrenlage zunächst nicht gänzlich ausgeschlossen werden konnte und der Aufenthaltsort des polizeilich bereits mehrfach in Erscheinung getretenen 42-Jährigen nicht bekannt war, wurde mit 20 Streifenwagen und fünf Fahrzeugen der Kriminalpolizei nach dem Mann im Stadtgebiet Pforzheim gesucht. Er konnte gegen 13.00 Uhr in der Nähe seiner Wohnanschrift auf der Straße in Begleitung dreier Personen festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Eine Schusswaffe konnte bei ihm nicht aufgefunden werden. Der erheblich alkoholisierte 42-Jährige machte bei der Polizei keinerlei Angaben zu den Äußerungen gegenüber dem Zeugen, die zu dem Polizeieinsatz geführt hatten. Beim Kriminalkommissariat Pforzheim wird nun ein Ermittlungsverfahren gegen den 42-Jährigen eröffnet.

