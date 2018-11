POL-KA: (PF) Pforzheim- Zwei Fahrgäste in Bus bei Vollbremsung verletzt

Pforzheim (ots) - Zwei Fahrgäste in einem Bus sind am Mittwochabend auf der Bundesstraße 10 bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Der Busfahrer, der in Fahrtrichtung Mühlacker unterwegs war, musste gegen 22.15 Uhr zwischen der Anselmstraße und Rohrstraße eine Vollbremsung einleiten, weil ein Fußgänger plötzlich zwischen geparkten Autos auftauchte und die Fahrbahn überquerte. Dabei stürzten zwei Fahrgäste. Der Passant entfernte sich unerkannt

Sabine Doll, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell