POL-KA: (KA) Karlsruhe - Beim Abbiegen mit Straßenbahn zusammengestoßen

Karlsruhe (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen entstand ein Sachschaden von ca. 6000 Euro. Eine 50-jährige Autofahrerin war gegen 08.30 Uhr auf der Otto-Wels-Straße unterwegs und wollte nach rechts in die Albert-Braun-Straße abbiegen. Da die dortige Ampel sowohl für den Geradeausverkehr als auch für den Abbiegeverkehr Rotlicht zeigte hielt sie an. Als die Ampel für den Geradeausverkehr auf Grün schaltete bog sie, trotz Rotlicht für ihre Fahrtrichtung, über die Gleise ab. Hier stieß sie mit einer Straßenbahn zusammen. Glücklicherweise wurde niemand bei dem Unfall verletzt.

