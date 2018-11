POL-KA: (KA) Dettenheim - Scheunenbrand aus unklarer Ursache

Dettenheim (ots) - Aus bislang ungeklärter Ursache hat in der Nacht zum Montag ein Schuppen mit einer ehemaligen Schlosserei-Werkstatt in Dettenheim gebrannt. Über einen Nachbarn wurde um 02.00 Uhr der Brand des Schuppens in der Bächlestraße gemeldet. Die Freiwillige Feuerwehr aus Liedolsheim war schnell vor Ort und konnte die Flammen rasch unter Kontrolle bringen. Teile eines Vordachs an der Gebäuderückseite wurden dabei zerstört, von wo der Brand nach bisherigem Ermittlungsstand auch ausgebrochen sein dürfte. Die Brandursache ist bislang noch unklar, wobei keine Hinweise auf strafbare Handlungen erlangt wurden. Es ist ein Sachschaden von rund 20.000 Euro entstanden.

Frank Otruba, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

