POL-KA: (Enzkreis) Straubenhardt - Bauwagen aufgebrochen

Straubenhardt (ots) - Von Sonntag auf Montag haben Unbekannte einen Bauwagen in Feldrennach aufgebrochen und daraus mehrere technische Geräte entwendet. Unter anderem wurden aus dem verschlossenen Bauwagen, der an Ortsrandlage in der Silcherstraße abgestellt war, ein Notstromaggregat, zwei Lautsprecherboxen mit Stativen und ein Diskostrahler gestohlen. Die Diebe dürften darüber Kenntnis erlangt haben, dass am Vortag eine Feier auf dem Grundstück stattfand und die Gerätschaften im Bauwagen deponiert wurden. Wer Hinweise zu dem Diebstahl geben kann, wird gebeten, sich mit dem ermittelnden Polizeiposten Straubenhardt unter 07082/8412 oder dem Polizeirevier in Neuenbürg unter 07082/7912-0 in Verbindung zu setzen.

