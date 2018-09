POL-KA: (KA)Graben-Neudorf - Vorfahrtsverletzung mit leicht verletzter Person

Karlsruhe (ots) - Zu einem Verkehrsunfall kam es am Sonntagabend im Kreuzungsbereich Wendelinusstraße / Karlstraße in Neudorf, bei dem sich eine 30 Jahre alte Frau leicht verletzte.

Nach den Feststellungen der Beamten des Polizeireviers Philippsburg fuhr gegen 20:45 Uhr ein 58 Jahre alter Autofahrer mit seinem Opel die Karlstraße in östliche Richtung. Im Kreuzungsbereich Wendelinusstraße / Karlstraße übersah er eine von rechts kommende VW-Fahrerin. Durch den Zusammenstoß wurde der VW nahezu mittig getroffen und hierdurch abgewiesen. In der Folge drehte sich das Fahrzeug und kam letztendlich in einem Vorgarten zum Stehen. Durch die Notfallhilfe Graben-Neudorf wurde die 30-jährige VW-Fahrerin erstversorgt und im Anschluss zur weiteren Behandlung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren durch den Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden von über 10.000 Euro.

