POL-KA: (PF) Pforzheim - Balkonbrand - Polizei sucht Zeugen

Pforzheim (ots) - Ein Sachschaden von über 10.000 Euro entstand am Samstagabend beim Brand eines Balkons in der "Obere Rodstraße" in Pforzheim. Personen kamen dabei glücklicherweise nicht zu Schaden. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise auf die Brandursache geben können.

Aus bislang unbekannter Ursache brach das Feuer kurz nach 22:00 Uhr in einer Ecke des im 3. Obergeschoss gelegenen Balkons aus. Durch die Flammen wurden Glasscheiben sowie Fensterrahmen beschädigt. Der Wohnungsinhaber war zu diesem Zeitpunkt nicht anwesend.

Die alarmierte Feuerwehr hatte das Feuer schnell unter Kontrolle und gegen 22:30 Uhr schließlich vollständig gelöscht. Sicherheitshalber waren zwei unterhalb des Brandorts gelegene Wohnungen durch die Feuerwehr kurzzeitig evakuiert worden.

Zur Brandursache dauern die Ermittlungen noch an. Eventuell kam es im Bereich der Straße zu Böllerwürfen oder sonstigem Feuerwerk, was zur Entzündung geführt haben könnte.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Süd unter 07231/186-3311 in Verbindung zu setzen.

Florian Herr, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell