POL-KA: (KA) Pfinztal-Berghausen - Brand eines Autotransporters

Pfinztal (ots) - Am Freitag gegen 20.15 Uhr befuhr ein Autotransporter die Karlsruher Straße in Richtung Pforzheim. Aufgrund eines technischen Defektes an der Trommelbremse des Aufliegers geriet die Bremse und der Reifen in Brand. Der Brand weitete sich auf den mit sieben Toyota-Neufahrzeugen beladenen Auflieger aus. Durch das beherzte Eingreifen mehrerer Verkehrsteilnehmer mit Handfeuerlöschern konnte eine größere Ausbreitung des Feuers auf die gesamte Ladung bis zum Eintreffen der Feuerwehr verhindert werden. Letztlich wurden vier Neufahrzeuge leicht beschädigt, der Auflieger wurde jedoch schwer beschädigt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 30.000 Euro. Die Neufahrzeuge und der Auflieger mussten abgeschleppt werden. Während der Löscharbeiten musste die Karlsruher Straße kurzfristig in beide Richtungen gesperrt werden.

