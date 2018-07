POL-KA: (KA) Oberhausen-Rheinhausen - Radfahrer bei Sturz verletzt

Karlsruhe (ots) - Am Dienstagabend kurz vor 20:00 Uhr kam ein 73-jähriger Radfahrer in der Raimundstraße in Oberhausen-Rheinhausen aus unbekannter Ursache zu Sturz, nachdem zuvor ein vorausfahrendes Auto verkehrsbedingt abbremsen musste. Der 73-Jährige zog sich hierbei Verletzungen im Gesicht zu, zu einer Berührung mit dem Pkw kam es jedoch nicht.

Die hinzugerufenen Rettungskräfte versorgten den Mann zunächst vor Ort und brachten ihn anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An seinem Zweirad entstand durch den Sturz minimaler Sachschaden.

Florian Herr, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell