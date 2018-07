POL-KA: (KA) Waghäusel - Zwei Airbags durch Verkehrsunfall ausgelöst

Waghäusel (ots) - Ein Sachschaden von etwa 17.000 Euro sowie eine, durch den ausgelösten Airbag, leicht verletzte Person waren die Folgen eines Verkehrsunfalls am Mittwoch, gegen 18:45 Uhr, in der Brucknerstraße in Waghäusel.

Eine 32-jährige BMW-Fahrerin bog von einem Grundstück in der Brucknerstraße nach links in den fließenden Verkehr ein und übersah einen von rechts kommenden Pkw. Ein Zusammenstoß ließ sich nicht mehr vermeiden. Sowohl bei der BMW-Fahrerin, als auch bei der von rechts kommenden 56-jährigen Mini-Fahrerin löste sich durch den Aufprall der Airbag aus. Die 56-Jährige erlitt leichte Verletzungen an der Hand. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

