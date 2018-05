POL-KA: (KA) Stutensee - Einbruch in Dachgeschosswohnung

Stutensee (ots) - Unbekannte verschafften sich im Zeitraum von Mittwochnachmittag bis Donnerstagmorgen Zutritt in eine Dachgeschosswohnung in der Linkenheimer Straße. In der Wohnung bauten sie fachmännisch eine Brenntherme aus und entwendeten diese. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeiposten Stutensee unter 07244/94753-0 zu melden.

