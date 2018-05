POL-KA: (PF) Pforzheim- In Firma eingebrochen

Pforzheim (ots) - Mehrere Rollen Kupferband waren die Beute von Einbrechern, die in der Zeit von Sonntag 20 Uhr bis Montag 6.30 Uhr in eine Firma in der Gülichstraße eingedrungen sind. Vermutlich hatten die Täter ihr Fahrzeug, mit dem sie ihr Diebesgut abtransportierten, auf dem Fuß-/Radweg abgestellt. Zeugen, die hierzu Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Pforzheim-Brötzingen, Telefon 07231 466060, zu melden.

Sabine Doll, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell