POL-KA: (KA) Karlsruhe - Kerzen in Kunststoffgewächshaus fangen Feuer

Karlsruhe (ots) - In einem Garten im Heckenweg in Karlsruhe wurde am Donnerstag, gegen 09:50 Uhr, ein Feuer gemeldet. Wie sich im Nachgang herausstellte, waren der Grund des Feuers Kerzen, die aufgrund der Kälte zum Schutz der Pflanzen im Inneren des Gewächshauses angezündet wurden.

Dank der aufmerksamen Nachbarschaft, welche sofort die Feuerwehr alarmierte, beschränkten sich die Löscharbeiten auf ein paar Gießkannen und den Einsatz eines Wasserlöschers. Es wurden lediglich Pflanzen und ein Stromkabel im Inneren des Gewächshauses angeschmort. Der Sachschaden lässt sich daher auf etwa fünf Euro beziffern.

