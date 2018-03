POL-KA: (PF) Pforzheim- Unfallflucht- Zeugen gesucht

Pforzheim (ots) - Einen Sachschaden in Höhe von mindestens 2.000 Euro hat vermutlich der Fahrer eines Lastwagens am Donnerstag zwischen 6.50 Uhr und 15 Uhr angerichtet. Möglicherweise beim Rangieren in der Heilbronner Straße prallte er gegen einen geparkten Ford und versetzte diesen dabei um circa einen Meter nach rechts. Obwohl der Verursacher dies bemerkt haben müsste, entfernte er sich unerkannt. Zeugenhinweise werden an das Verkehrskommissariat Pforzheim, Telefon 07231 1864100, erbeten.

