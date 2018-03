POL-KA: (CW) Calw- Exhibitionist belästigt Mitarbeiterin in Bekleidungsgeschäft

Karlsruhe (ots) - Einen sehr außergewöhnlichen Auftritt hatte ein Exhibitionist am Donnerstag in einem Modegeschäft in der Lederstraße. Der bislang Unbekannte betrat den Laden gegen 10.15 Uhr und verwickelte die allein anwesende Mitarbeiterin zunächst in ein Gespräch. Anschließend gab er der jungen Frau einen Fünf-Euro-Schein und präsentierte ihr sein entblößtes Geschlechtsteil. Dann forderte er sie auf, für 50 Euro sexuelle Handlungen an ihm durchzuführen. Nachdem die Verkäuferin ablehnte, verließ der Mann das Geschäft, kam aber innerhalb von 20 Minuten zwei Mal zurück, um sich für seine Taten zu entschuldigen. Er bat außerdem darum, die Polizei nicht zu verständigen. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: Vermutlich Deutscher, circa 180 cm groß, rund 50 Jahre alt, kräftig, dunkelgraumelierte, volle Haare, grauer Oberlippenbart, bekleidet mit einer Jeans, einer schwarzen Jacke und grauen Sportschuhen. Weitere Geschädigte oder Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst, Telefon 0721 939-5555, zu melden.

