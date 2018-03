POL-KA: (PF) Nach Verfolgungsfahrt in die Tiefe gesprungen

Pforzheim (ots) - Ein 34-Jähriger Opel-Fahrer ist am Donnerstag gegen 2.15 Uhr vor einer Polizeistreife geflüchtet und dann in die Tiefe gesprungen. Einer Streife des Polizeireviers Pforzheim-Nord ist der Opel-Fahrer aufgefallen, der zunächst an einer grünen Ampel nicht anfuhr, dann aber nach kurzer Zeit verbotswidrig von der Berliner Straße nach links in die Luisenstraße abbog. Die Beamten verfolgten das Fahrzeug in der Folge durch die Stadt. Glück hatte der Fahrer als er in entgegengesetzter Richtung in den Berliner Tunnel fuhr, dass ihm kein Fahrzeug entgegenkam. Zeitweise geriet der Fahrer auf den Bordstein oder war auf der Mitte der Fahrbahn unterwegs. Durch gezielte Fahrmanöver verhinderte er, dass ihn der Streifenwagen überholen konnte. Vor dem Siloah-Krankenhaus hielt er schließlich an, stieg aus, flüchtete und sprang von einem Geländer in einen fünf Meter tiefer liegenden Garten. Der Mann, der dabei schwere Verletzungen erlitt, war deutlich alkoholisiert. Außerdem ist er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

