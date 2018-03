POL-KA: (KA) Karlsruhe- Verursacher der Sachbeschädigungen ermittelt

Karlsruhe (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Die massiven Sachbeschädigungen der vergangenen Tage an verschiedenen Orten in der Karlsruher Innenstadt sind offensichtlich aufgeklärt.

Aufwändige Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Marktplatz, des Jugendsachbearbeiters des Polizeipostens Südstadt und der Kriminaltechnik führten zu einer Gruppe Kinder und Jugendlicher im Alter von 13 bis 17 Jahren. Am Mittwoch konnte ein 17-jähriger Tatverdächtiger festgenommen werden, der die Taten in seiner polizeilichen Vernehmung in vollem Umfang einräumte. Er wird am Donnerstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe dem Haftrichter vorgeführt.

Wie berichtet waren mehrfach Einrichtungen des Karlsruher Sportclubs, der Tunnelröhren an der Kombi-Baustelle, Tiefgaragen und Bürogebäude mit Schäden im sechsstelligen Euro-Bereich von Vandalismus betroffen.

Darüber hinaus wurde inzwischen bekannt, dass in der Nacht zum Donnerstag erneut eine Person mit einem Hammer auf dem Dach eines bereits in der Vergangenheit von den Vandalen aufgesuchten Gebäudes in der Philipp-Reis-Straße gesehen wurde. Beamte des Polizeireviers Südweststadt konnten einen 15-Jährigen festnehmen, der vermutlich ebenfalls der Gruppierung zuzurechnen ist. Derzeit sind vier Tatverdächtige im Visier der Polizei. Eine beim Polizeirevier Südweststadt eingerichtete Ermittlungsgruppe ist nun mit der Aufarbeitung einer Vielzahl von Straftaten, die auf das Konto der Jugendlichen gehen könnten, beschäftigt.

