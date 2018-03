POL-KA: (Enzkreis)Kämpfelbach - Technischer Defekt löst Schmorbrand aus

Karlsruhe (ots) - Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts einer Akkuladestation für einen Staubsauger entstand ein Schmorbrand am Mittwochabend gegen 22:00 Uhr in der Kirchbergsiedlung in Kämpfelbach, welcher auf angrenzende Kleidungsstücke übergriff. Durch die Hausbewohnerin konnte das Feuer vor Eintreffen der Feuerwehren Ersingen, Bilfingen und Königsbach die insgesamt mit 29 Mann und 6 Fahrzeugen vor Ort waren, gelöscht werden. Glücklicherweise wurde bei dem Brand niemand verletzt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

