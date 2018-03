POL-KA: (KA) Bad-Schönborn - Einbrecher scheitern an Tür

Karlsruhe (ots) - Zu einem versuchten Einbruch kam es im Zeitraum von Dienstag 12:30 Uhr bis Mittwoch 11:30 Uhr in ein Café in der Badstraße in Bad Langenbrücken.

Nach ersten Erkenntnissen versuchten die Einbrecher verzweifelt über die Eingangstür des Cafés in die Räumlichkeiten einzudringen. Als sie bemerkten, dass sie die gesicherte Tür nicht aufbrachten, ließen sie von ihrem Vorhaben ab und hinterließen einen Sachschaden von mehr als hundert Euro.

Wer hierzu Beobachtungen oder sachdienliche Hinweise geben kann die mit dem Einbruch in Verbindung stehen, wird gebeten sich mit dem Polizeirevier Bad-Schönborn unter 07253/80260 in Verbindung zu setzen.

