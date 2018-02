POL-KA: (CW) Nagold - Pkw beschädigt und davongefahren

Calw (ots) - Ohne sich um den angerichteten Schaden von geschätzten 2000 Euro zu kümmern fuhr der Verursacher eines Unfalls am Montagmittag in Nagold davon. Eine 55-Jährige hatte ihren Audi gegen 12.00 Uhr auf dem obersten Parkdeck vom KKH Nagold geparkt. Als sie kurz vor 17.00 Uhr wieder zu ihren Pkw kam stellte sie fest, dass ein Unbekannter mit seinem Pkw die linke Seite des Audi erheblich beschädigt hatte. Hinweise zum Verursacher bitte am das Polizeirevier Nagold, Telefon 07452/93050

Dieter Werner, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

